У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала

У столиці судитимуть няню та її спільника, які обікрали квартиру роботодавців жінки.

Фото: gwaramedia.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці направили до суду скеровано обвинувальний акт відносно жінки, яка працювала нянею в родині киян, та її колишнього співмешканця — вони обікрали квартиру.

Як повідомила Київська міська прокуратура, на початку травня 2025 року 41-річна киянка влаштувалася на роботу нянею немовляти у сім’ю в Подільському районі Києва. А вже за місяць квартиру, де вона працювала, обікрали.

«При цьому жінка і далі спокійно ходила на роботу.

Як згодом з’ясувалось, няня взяла ключі від квартири та залишила їх для колишнього співмешканця на вулиці під сміттєвим баком саме в той день, коли батьки з дитиною пішли до лікаря, а вона – на прогулянку з сестрою власника квартири. Таким чином під час вчинення крадіжки жінка мала алібі – у квартирі її не було», - заявили у відомстві.

Зазначається, що викрадені 200 тис. гривень спільники поділили між собою.

Зловмисників обвинувачують у крадіжці грошей з квартири, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, що завдала значної шкоди потерпілим. Їм загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.