Практика судів
  1. В Україні

У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала

15:05, 16 серпня 2025
У столиці судитимуть няню та її спільника, які обікрали квартиру роботодавців жінки.
У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала
Фото: gwaramedia.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці направили до суду скеровано обвинувальний акт відносно жінки, яка працювала нянею в родині киян, та її колишнього співмешканця — вони обікрали квартиру.

Як повідомила Київська міська прокуратура, на початку травня 2025 року 41-річна киянка влаштувалася на роботу нянею немовляти у сім’ю в Подільському районі Києва. А вже за місяць квартиру, де вона працювала, обікрали.

«При цьому жінка і далі спокійно ходила на роботу.

Як згодом з’ясувалось, няня взяла ключі від квартири та залишила їх для колишнього співмешканця на вулиці під сміттєвим баком саме в той день, коли батьки з дитиною пішли до лікаря, а вона – на прогулянку з сестрою власника квартири. Таким чином під час вчинення крадіжки жінка мала алібі – у квартирі її не було», - заявили у відомстві.

Зазначається, що викрадені 200 тис. гривень спільники поділили між собою.

Зловмисників обвинувачують у крадіжці грошей з квартири, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, що завдала значної шкоди потерпілим. Їм загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ пограбування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, коли обшук є законним, навіть якщо зі змісту ухвали слідчого судді не вбачається, обшук яких частин приміщення дозволено

Обшук провели у приміщенні, на обшук якого безпосередньо не було надано дозволу слідчим суддею відповідно до резолютивної частини ухвали.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Якщо військовий Сил тероборони ЗСУ вчинив злочин, не пов’язаний з військовою службою, процесуальне керівництво може здійснювати не військова прокуратура – Верховний Суд

Засуджений військовий Сил тероборони ЗСУ, перебуваючи на території подвір‘я, вистрілив у потерпілого після зауваження, щоб він не спрямовував ствол автомату Калашникова в напрямку людей.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду