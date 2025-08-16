В Киеве няня организовала ограбление квартиры семьи, в которой работала

В столице будут судить няню и ее сообщника, которые обокрали квартиру работодателей женщины.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, работавшей няней в семье киевлян, и ее бывшего сожителя — они обокрали квартиру.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в начале мая 2025 года 41-летняя киевлянка устроилась на работу няней грудного ребенка в семью в Подольском районе Киева. Уже через месяц квартиру, где она работала, обокрали.

«При этом женщина продолжала спокойно ходить на работу.

Как позже выяснилось, няня взяла ключи от квартиры и оставила их для бывшего сожителя на улице под мусорным баком именно в тот день, когда родители с ребенком пошли к врачу, а она — на прогулку с сестрой владельца квартиры. Таким образом, во время кражи у женщины было алиби — в квартире ее не было», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украденные 200 тыс. гривен сообщники разделили между собой.

Злоумышленников обвиняют в краже денег из квартиры, совершенной по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище, в условиях военного положения, что причинило значительный ущерб потерпевшим. Им грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

