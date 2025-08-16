8 тисяч доларів за супровід військовозобов’язаних до Молдови — на Одещині судитимуть іноземця

Судитимуть іноземця, який сприяв незаконному переправленню українців через державний кордон.

На Одещині судитимуть іноземця, який сприяв незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. За супровід від Одеси до Молдови фігурант просив 8 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці з’ясували, що іноземець у змові зі спільником, який через месенджер знаходив військовозобов’язаних, охочих незаконно виїхати з України, за 8 000 доларів переправляв їх автомобілем до прикордонних населених пунктів Одещини для втечі до Молдови.

Так, фігурант зустрівся в Одесі з чоловіком, проконсультував його щодо подальших дій і відвіз до одного з населених пунктів Подільського району, що межує із Молдовою.

По прибуттю іноземець отримав від «клієнта» свою «долю» в сумі 500 доларів та забезпечив його тимчасовим житлом. Надалі одесит мав отримати від спільника перевізника детальніші вказівки, як перетнути кордон, щоб не потрапити на наряди прикордонників, і перерахувати йому решту обумовленої суми.

Однак правоохоронці перервали оборудку, затримавши іноземного перевізника у процесуальному порядку. В якості речових доказів поліцейські вилучили в нього незаконно здобуті гроші, мобільні телефони та автомобіль, на якому здійснювалось перевезення військовозобов’язаного. За рішенням суду майно було арештовано.

Наразі досудове розслідування завершено. Фігуранту висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України, а саме у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками або усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання за цей злочин – дев’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Матеріали щодо спільника обвинуваченого виділені слідчими в окреме кримінальне провадження, розслідування якого триває.

