8 тысяч долларов за сопровождение военнообязанных в Молдову — в Одесской области будут судить иностранца

16:19, 16 августа 2025
Будут судить иностранца, способствовавшего незаконной переправке украинцев через государственную границу.
В Одесской области будут судить иностранца, который способствовал незаконному переправлению военнообязанных через границу. За сопровождение от Одессы до Молдовы фигурант просил 8 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители выяснили, что иностранец в сговоре с сообщником, который через мессенджер находил военнообязанных, желающих незаконно выехать из Украины, за 8 000 долларов переправлял их автомобилем в приграничные населенные пункты Одесской области для побега в Молдову.

Так, фигурант встретился в Одессе с мужчиной, проконсультировал его относительно дальнейших действий и отвез в один из населенных пунктов Подольского района, который граничит с Молдовой.

По прибытии иностранец получил от «клиента» свою «долю» в сумме 500 долларов и обеспечил его временным жильем. В дальнейшем одессит должен был получить от сообщника перевозчика более подробные указания, как пересечь границу, чтобы не попасть на патрули пограничников, и перечислить ему оставшуюся оговоренную сумму.

Однако правоохранители прервали сделку, задержав иностранного перевозчика в процессуальном порядке. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у него незаконно полученные деньги, мобильные телефоны и автомобиль, на котором осуществлялась перевозка военнообязанного. По решению суда имущество было арестовано.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а именно в содействии незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины советами, указаниями или устранением препятствий, совершенном из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

Максимальное наказание за это преступление — девять лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

Материалы в отношении сообщника обвиняемого выделены следователями в отдельное уголовное производство, расследование которого продолжается.

взятка Одесса обвинительный акт мобилизация военная служба пересечение границы

