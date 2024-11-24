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Американская модель обвинила рэпера Канье Уэста в домогательстве и через суд требует компесанцию

14:34, 24 ноября 2024
Дженн Энн утверждает, что пострадала от музыканта во время съемок клипа In for the kill для La Roux в сентябре 2010 года.
Американская модель обвинила рэпера Канье Уэста в домогательстве и через суд требует компесанцию
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На американского рэпера Канье Уэста подали иск с обвинением в домогательстве. Об этом сообщает издание People.

Участница шоу «Топ-модель по-американски» Дженн Энн обвинила рэпера в сексуальном насилии.

В иске отмечается, что преступление якобы имело место быть в 2010 году. Модель тогда снималась в клипе на песню In for the Kill как актриса второго плана. Он указывает, что была одета только в нижнее белье.

На съемочной площадке, по словам модели, Вест указал на нее и попросил «дать ему эту азиатскую девушку». Модель утверждает, что якобы пыталась возразить рэперу, а он лишь отметил, что это именно то, что ему нужно. Других актеров Уэст попросил покинуть помещение.

После этого, как утверждается, рэпер начал совершать насилие против Дженн Эн. Съемочная группа вроде бы все это снимала для клипа, правда, подобных кадров в финальной версии видеоработы нет.

Модель указала в иске, что Universal Music Group также причастна к преступлению. Она утверждает, что сообщала об инциденте, однако музыкальная компания «не смогла его расследовать».

Дженн Эн через суд требует выплатить ей компенсацию и возместить моральный ущерб.

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музыкальная индустрия

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