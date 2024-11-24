В Тернопольской области умерла 13-летняя девочка из семьи, которая отравилась грибами

13-летняя Мария стала уже четвертой жертвой отравления бледной поганкой из Копычинцев.

В Тернопольской области умерла 13-летняя девочка из семьи, которая отравилась дикорастущими грибами. О смерти еще одного ребенка в семье из города Копычинцы Тернопольской области сообщил горсовет.

Прежде отравления не пережили сестры девочки и сожитель матери.

«С большой грустью извещаем о смерти Марии Микульской, родившейся 23 августа 2011 года», - говорится в сообщении.

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной отравлением дикорастущими грибами, несмотря на все усилия врачей, ее сердце перестало биться во время пребывания в больнице.

Там добавили, что Мария была доброжелательной и искренней девочкой и хорошо училась в школе.

13-летняя Мария стала уже четвертой жертвой отравления бледной поганкой из Копычинцев.

Как ранее стало известно, на Тернопольщине восемь детей от трех до семнадцати лет, семеро из которых родные братья и сестры, а также сожитель матери отравились грибами.

«Семья отравилась грибами еще 27 октября, но в больницу за медпомощью они обратились только на третий день», - отметили в полиции.

По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Матери грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается следствие.

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