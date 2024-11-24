На Тернопільщині померла 13-річна дівчинка з родини, яка отруїлася грибами

13-річна Марія стала уже четвертою жертвою отруєння блідою поганкою з Копичинців.

На Тернопільщині померла 13-річна дівчинка з родини, яка отруїлася дикорослими грибами. Про смерть ще однієї дитини у сім’ї з міста Копичинці Тернопільської області сповістила міськрада.

Перед тим отруєння не пережили сестри дівчинки та співмешканець матері.

«З великим сумом сповіщаємо про смерть Марії Микульської, яка народилася 23 серпня 2011 року», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою отруєнням дикорослими грибами, незважаючи на всі зусилля лікарів, її серце перестало битися під час перебування в лікарні.

Там також додали, що Марія була доброзичливою та щирою дівчинкою та добре навчалася в школі.

13-річна Марія стала уже четвертою жертвою отруєння блідою поганкою з Копичинців.

Як раніше стало відомо, на Тернопільщині восьмеро дітей віком від трьох до сімнадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері отруїлися грибами.

«Родина отруїлася грибами ще 27 жовтня, але до лікарні за меддопомогою вони звернулися лише на третій день», - зауважили у поліції.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Триває слідство.

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