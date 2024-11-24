Практика судов
  1. В Украине

2 тысячи долларов за справку об обучении в аспирантуре для отсрочки от призыва — в Полтаве подозревают профессора вуза

19:40, 24 ноября 2024
За неправомерную выгоду профессор пообещал мужчине справку о причислении в аспирантуру и предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.
2 тысячи долларов за справку об обучении в аспирантуре для отсрочки от призыва — в Полтаве подозревают профессора вуза
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтаве доложено о подозрении профессору местного частного высшего учебного заведения. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, в октябре этого года подозреваемый получил 2 тысячи долларов от гражданина, вызванного в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Прокуратура указывает, что за неправомерную выгоду профессор пообещал мужчине справку о причислении в аспирантуру государственного вуза, в котором якобы имел связи, и предоставление отсрочки от призыва на военную службу.

В ноябре он передал мужчине документы, подтверждающие обучение в аспирантуре.

Во время обысков на работе и по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли деньги, печати разных учреждений и организаций и другие вещественные доказательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Полтава отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

Осуществление видеонаблюдения в общественных и публичных местах допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка – Верховная Рада одобрила законопроект за основу.

Верховный Суд пояснил, что применение судом принципа jura novit curia – «суд знает законы» – не безгранично, и при собственной переквалификации иска суд может нарушить право на справедливый суд

Суд обязан применить правильные нормы права, переквалифицировав иск, независимо от ссылок истца, но переквалифицируя иск, суд может нарушить право на справедливый суд как в отношении ответчика, так и в отношении истца – Верховный Суд.

Неизвестный сломал DVD-диск с основным доказательством в деле о государственной измене – апелляционное разбирательство под угрозой

Случаев повреждения DVD с доказательствами в делах становится все больше.

Возбуждение уголовного дела за дезертирство не будет мешать продолжению военной службы – Рада приняла закон

Факт возбуждения уголовного дела относительно военнослужащего, который совершил дезертирство или самовольно покинул воинскую часть, не будет основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта – принят закон.

Владимир Зеленский предложил определить четкую процедуру принятия решений по принудительному отчуждению и изъятию имущества в условиях военного положения

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе, в то же время предлагает определить четкую и последовательную процедуру принятия решений по принудительному отчуждению или изъятию имущества в условиях военного положения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду