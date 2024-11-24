2 тысячи долларов за справку об обучении в аспирантуре для отсрочки от призыва — в Полтаве подозревают профессора вуза

За неправомерную выгоду профессор пообещал мужчине справку о причислении в аспирантуру и предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

В Полтаве доложено о подозрении профессору местного частного высшего учебного заведения. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, в октябре этого года подозреваемый получил 2 тысячи долларов от гражданина, вызванного в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Прокуратура указывает, что за неправомерную выгоду профессор пообещал мужчине справку о причислении в аспирантуру государственного вуза, в котором якобы имел связи, и предоставление отсрочки от призыва на военную службу.

В ноябре он передал мужчине документы, подтверждающие обучение в аспирантуре.

Во время обысков на работе и по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли деньги, печати разных учреждений и организаций и другие вещественные доказательства.

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