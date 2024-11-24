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2 тисячі доларів за довідку про навчання в аспірантурі для відстрочки від призову — у Полтаві підозрюють професора вишу

19:40, 24 листопада 2024
За неправомірну вигоду професор пообіцяв чоловіку довідку про зарахування до аспірантури та надання відстрочки від призову на військову службу.
2 тисячі доларів за довідку про навчання в аспірантурі для відстрочки від призову — у Полтаві підозрюють професора вишу
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У Полтаві повідомлено про підозру професору місцевого приватного вищого навчального закладу.  Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні цього року підозрюваний отримав 2 тисячі доларів від громадянина, якого викликали до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Прокуратура вказує, що за неправомірну вигоду професор пообіцяв чоловіку довідку про зарахування до аспірантури державного вишу, в якому нібито мав зв’язки, та надання відстрочки від призову на військову службу.

У листопаді він передав чоловіку документи, які підтверджували навчання в аспірантурі.

Під час обшуків на роботі та за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили гроші, печатки різних установ і організацій та інші речові докази.  

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прокуратура Полтава відстрочка

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