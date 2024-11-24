Neuralink Илона Маска получила первое разрешение на вживление мозгового импланта в Канаде

Как известно, в США уже имплантировали чип двум пациентам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Илона Маска Neuralink получила первое разрешение на клиническое испытание мозгового импланта в Канаде. Об этом сообщает Reuters.

В частности, сообщается, что исследователи должны оценить безопасность и функции чипа, благодаря которому люди с параличом четырех конечностей могут управлять устройствами с помощью мысли.

Нейрохирургическую операцию будут выполнять в канадской больнице в Торонто University Health Network

Как известно, в США уже имплантировали чип двум пациентам.

Neuralink отмечает, что второй пациент использует устройство для игры в видеоигры и обучение дизайну 3D-объектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.