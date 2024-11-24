Neuralink Илона Маска получила первое разрешение на вживление мозгового импланта в Канаде

Компания Илона Маска Neuralink получила первое разрешение на клиническое испытание мозгового импланта в Канаде. Об этом сообщает Reuters.
В частности, сообщается, что исследователи должны оценить безопасность и функции чипа, благодаря которому люди с параличом четырех конечностей могут управлять устройствами с помощью мысли.
Нейрохирургическую операцию будут выполнять в канадской больнице в Торонто University Health Network
Как известно, в США уже имплантировали чип двум пациентам.
Neuralink отмечает, что второй пациент использует устройство для игры в видеоигры и обучение дизайну 3D-объектов.
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