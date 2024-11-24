Практика судов
  1. В Украине

Какой размер пенсии получают украинцы, если они не смогли накопить необходимый стаж

22:00, 24 ноября 2024
Граждане Украины, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет.
Какой размер пенсии получают украинцы, если они не смогли накопить необходимый стаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы выходят на пенсию в 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности страхового стажа. При отсутствии стажа государство оказывает только социальную помощь вместо пенсии. Получить ее можно только после 65 лет.

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничения — выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).

Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
  • копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

Осуществление видеонаблюдения в общественных и публичных местах допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка – Верховная Рада одобрила законопроект за основу.

Верховный Суд пояснил, что применение судом принципа jura novit curia – «суд знает законы» – не безгранично, и при собственной переквалификации иска суд может нарушить право на справедливый суд

Суд обязан применить правильные нормы права, переквалифицировав иск, независимо от ссылок истца, но переквалифицируя иск, суд может нарушить право на справедливый суд как в отношении ответчика, так и в отношении истца – Верховный Суд.

Неизвестный сломал DVD-диск с основным доказательством в деле о государственной измене – апелляционное разбирательство под угрозой

Случаев повреждения DVD с доказательствами в делах становится все больше.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду