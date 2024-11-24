Какой размер пенсии получают украинцы, если они не смогли накопить необходимый стаж

Граждане Украины, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет.

Украинцы выходят на пенсию в 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности страхового стажа. При отсутствии стажа государство оказывает только социальную помощь вместо пенсии. Получить ее можно только после 65 лет.

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничения — выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).

Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:

паспорт и идентификационный код;

справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

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