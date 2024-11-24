Какой размер пенсии получают украинцы, если они не смогли накопить необходимый стаж

Украинцы выходят на пенсию в 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности страхового стажа. При отсутствии стажа государство оказывает только социальную помощь вместо пенсии. Получить ее можно только после 65 лет.
Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничения — выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).
Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:
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