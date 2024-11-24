Який розмір пенсії отримують українці, якщо вони не змогли накопичити необхідний стаж

Громадяни України, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років.

Українці виходять на пенсію у 60, 63 або 65 років залежно від тривалості страхового стажу. За його відсутності держава надає лише соціальну допомогу замість пенсії. Отримати її можна тільки після 65 років.

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 гривня) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців. Але є обмеження — виплата не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (3 028 гривень).

Для оформлення соціальної пенсії потрібно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання з відповідною заявою та надати:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку від Пенсійного фонду про набутий страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копію судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

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