Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.

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У Великій Британії над трьома військовими базами зафіксували невідомі безпілотники. Про це повідомляє The Guardian.

Видання вказує, що дрони пролітали з 20 по 22 листопада над американськими базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії і біля бази Фелтуелл у Норфолку.

Їхній проліт не вплинув на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.

Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.

«Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає в себе засоби безпеки проти дронів», - зазначив речник британського Міноборони.

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