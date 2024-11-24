Военно-воздушные силы США, использующие британские базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными.

Иллюстративные фото, источник - Getty Images

В Великобритании над тремя военными базами зафиксировали неизвестные беспилотники. Об этом сообщает The Guardian.

Издание указывает, что дроны пролетали с 20 по 22 ноября над американскими базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и у базы Фелтуэлл в Норфолке.

Их пролет не повлиял на жителей базы или на критическую инфраструктуру.

Военно-воздушные силы США, использующие британские базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными.

«Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это включает в себя средства безопасности против дронов», - отметил представитель британского Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.