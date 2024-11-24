Neuralink Ілона Маска отримала перший дозвіл на вживлення мозкового імпланту в Канаді

Як відомо, у США вже імплантували чип двом пацієнтам.

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Компанія Ілона Маска Neuralink отримала перший дозвіл на клінічне випробування мозкового імпланту в Канаді. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, повідомляється, що дослідники мають оцінити безпеку та функції чипа, завдяки якому люди з паралічем чотирьох кінцівок можуть керувати пристроями за допомогою думки.

Нейрохірургічну операцію виконуватимуть в канадській лікарні в Торонто University Health Network

Як відомо, у США вже імплантували чип двом пацієнтам.

Neuralink зазначає, що другий пацієнт використовує пристрій для гри у відеоігри та навчання дизайну 3D-обʼєктів.

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