В Одесі діти застрягли на атракціоні через відключення світла, фото

Рятувальники зняли з висоти 18-ти метрів 4 дитини.

В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні. Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Рятувальники, спільно з співробітниками парку атракціонів, зняли з висоти 18-ти метрів 4 дитини.

Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині.

Психологи з ДСНС також працювали з дітьми, щоб допомогти їм впоратися зі стресом. На щастя, ніхто не постраждав.

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