У Лондоні невідомі напали на чоловіка з ножем біля Вестмінстерського палацу

Поліцейські заарештували чотирьох людей після замаху на вбивство.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні неподалік будівлі парламенту невідомі напали на чоловіка з ножем. Вестмінстерський міст перекритий поліцією. Про це повідомляє газета Daily Mail.

Правоохоронці зазначають, що мають справу з ножовим пораненням, яке було «окремим випадком» і «не розглядалося як тероризм».

Повідомляється, що поліція отримала повідомлення про бійку на Вестмінстерському мосту. Після приїзду правоохоронці знайшли чоловіка, який отримав ножове поранення.

Чоловіка доставили у лікарню в критичному стані. Зараз постраждалий «бореться за життя».

Трьох людей затримали за підозрою в замаху на вбивство і ще одного — за скоєння злочину.

Двоє із заарештованих були доставлені до лікарні з незначними травмами обличчя.

Рух на мосту було перекрито.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.