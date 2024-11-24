В Лондоне неизвестные напали на мужчину с ножом возле Вестминстерского дворца

В Лондоне недалеко от здания парламента неизвестные напали на мужчину с ножом. Вестминстерский мост перекрыт полицией. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Правоохранители отмечают, что имеют дело с ножевым ранением, которое было «отдельным случаем» и «не рассматривалось как терроризм».
Сообщается, что полиция получила сообщение о драке на Вестминстерском мосту. По приезду правоохранители нашли мужчину, получившего ножевое ранение.
Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Сейчас пострадавший «борется за жизнь».
Трех человек задержали по подозрению в покушении на убийство и еще одного - за совершение преступления.
Двое из арестованных были доставлены в больницу с незначительными травмами лица.
Движение на мосту было перекрыто.
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