Вышел интригующий проморолик реванша между Усиком и Фьюри – время боя почти настало, видео

До боя осталось меньше месяца.

Источник фото: Getty Images

В воскресенье, 1 декабря, вышел официальный промо-ролик реванша между обладателем титулов WBC, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и эксчемпионом WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-1-1 , 24 КО).

«Время почти наступило. До встречи в Эр-Рияде, Тайсон Фьюри!», - написал украинский чемпион, опубликовавший ролик.

По сюжету ролика, каждое лицо, которое видит Усик – принадлежит Фьюри и наоборот. Украинец видит оппонента даже на пачке сосисок. Фьюри видит Усика во враче, медсестре и даже в отце и любимой. Видео кончается тем, что бойцы договариваются «кончить это».

Как известно, Александр Усик будет отстаивать свой титул в реванше с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года в аравийском Эр-Рияде.

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