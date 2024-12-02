Олаф Шольц прибыл в Киев с чемоданом, фото и видео

Последний раз канцлер Германии был в столице Украины в июне 2022 года.

Источник фото: DPA

Канцлер Германии Олаф Шольц утром 2 декабря прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Последний раз Шольц был в столице Украины в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

По прибытии в Киев Шольц отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, о чем мы говорим. Чтобы еще раз подтвердить, вечером я выехал в Киев: поездом через страну, которая более 1000 дней защищалась от российской захватнической войны», - написал Шольц в Х.

Источник фото: УЗ

Источник видео: Х/Vassili Golod

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