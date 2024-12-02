Практика судов
  1. В Украине

Олаф Шольц прибыл в Киев с чемоданом, фото и видео

09:05, 2 декабря 2024
Последний раз канцлер Германии был в столице Украины в июне 2022 года.
Олаф Шольц прибыл в Киев с чемоданом, фото и видео
Источник фото: DPA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Олаф Шольц утром 2 декабря прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Последний раз Шольц был в столице Украины в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

По прибытии в Киев Шольц отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, о чем мы говорим. Чтобы еще раз подтвердить, вечером я выехал в Киев: поездом через страну, которая более 1000 дней защищалась от российской захватнической войны», - написал Шольц в Х.

Источник фото: УЗ

Источник видео: Х/Vassili Golod

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Олаф Шольц

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащий не стал стрелять по бронетехнике противника и получил штраф

Решение суда оператор ПТРК не обжаловал.

Дела относительно государственного регулирования медиа предлагают поручить рассматривать новому Высшему административному суду

Законопроект о создании Высшего административного суда предусматривает, что дела по государственному регулированию медиа будут рассматриваться в новом высшем спецсуде.

Финансовые потребности судебной власти в 2025 году будут удовлетворены почти на 61% — ГСА

Заработная плата работников аппаратов судов существенно не изменится по сравнению с 2024 годом, увеличение зарплаты ожидается в аппаратах апелляционных судов.

Минфин предлагает улучшить зарплаты в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду