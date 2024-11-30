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В Киеве произошел большой прорыв трубопровода — подтоплены улицы, видео

09:57, 30 ноября 2024
На левом берегу Киева произошел масштабный прорыв трубопровода, в результате которого подтоплены улицы и парковки.
В Киеве произошел большой прорыв трубопровода — подтоплены улицы, видео
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В Киеве на левом берегу произошел масштабный прорыв водопровода. В результате затопило дорогу, автомобили по колеса в воде, сообщает КГГА.
Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" утром 30 ноября локализовали масштабную утечку, произошедшую на водопроводной сети на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе столицы.

Патрульная полиция перекрыла движение транспорта с улицы Здолбуновской в ​​направлении улицы Анны Ахматовой.

В результате прорыва частично подтоплена автостоянка на проспекте Григоренко, 18, находящиеся рядом парковочные площадки, а также проезжая часть.

В местных Телеграм-каналах публикуют видео последствий прорыва водопровода.

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Киев КГГА

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