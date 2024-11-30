Практика судов
  1. В Украине

Экс-военный, задержанный на блокпосту с гранатами и оружием, получил тюремный срок

12:05, 30 ноября 2024
Мужчина нашел оружие и боеприпасы в зоне боевых действий и оставил их себе, после чего пытался перевезти их на автомобиле домой.
Экс-военный, задержанный на блокпосту с гранатами и оружием, получил тюремный срок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции, которым 27-летнему экс-военному назначено условное наказание за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Теперь он следующие три года будет сидеть в тюрьме. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что осужденный, недавно уволившийся с военной службы в запас по уходу за отцом с инвалидностью, в марте этого года решил навестить бывших собратьев.

В зоне боевых действий в Донецкой области нашел 7 боевых осколочных гранат, «АК-74» и более 3 тыс. военных боеприпасов к огнестрельному оружию.

Однако вместо того, чтобы передать находку Вооруженным Силам Украины, мужчина решил их оставить себе и пытался перевезти автомобилем к своему месту жительства в Жидачевском районе Львовской области.

Его задержали на блокпосту в Хмельницком районе.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Учитывая общественную опасность совершенного преступления, прокуроры обратились в апелляционный суд.

Суд апелляционной инстанции полностью согласился с доводами прокурора о невозможности применения к осужденному ст. 75 УК Украины. Таким образом, за совершенное он будет отбывать следующие 3 года за решеткой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВД и Минюст утвердили изменения во исполнение решений судов об ограничении нарушителей военного учета в праве вождения авто

Установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами – МВД и Минюст внесли изменения в порядок взаимодействия для выполнения решений судов по уклонистам.

Для чего нужны новые правила распределения дел в суде и когда они вступят в силу – комментарий председателя Совета судей Украины

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступит в силу только после разработки нового программного обеспечения и отдельного сообщения Совета судей, которое состоится до конца 2024 года.

Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения

Правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду