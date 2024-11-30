Экс-военный, задержанный на блокпосту с гранатами и оружием, получил тюремный срок

Мужчина нашел оружие и боеприпасы в зоне боевых действий и оставил их себе, после чего пытался перевезти их на автомобиле домой.

Хмельницкий апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции, которым 27-летнему экс-военному назначено условное наказание за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Теперь он следующие три года будет сидеть в тюрьме. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что осужденный, недавно уволившийся с военной службы в запас по уходу за отцом с инвалидностью, в марте этого года решил навестить бывших собратьев.

В зоне боевых действий в Донецкой области нашел 7 боевых осколочных гранат, «АК-74» и более 3 тыс. военных боеприпасов к огнестрельному оружию.

Однако вместо того, чтобы передать находку Вооруженным Силам Украины, мужчина решил их оставить себе и пытался перевезти автомобилем к своему месту жительства в Жидачевском районе Львовской области.

Его задержали на блокпосту в Хмельницком районе.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Учитывая общественную опасность совершенного преступления, прокуроры обратились в апелляционный суд.

Суд апелляционной инстанции полностью согласился с доводами прокурора о невозможности применения к осужденному ст. 75 УК Украины. Таким образом, за совершенное он будет отбывать следующие 3 года за решеткой.

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