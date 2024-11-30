Ексвійськовий, якого затримали на блокпосту з гранатами та зброєю, отримав тюремний строк

Чоловік знайшов зброю та боєприпаси у зоні бойових дій та залишив їх собі, після чого намагався перевезти їх автомобілем додому.

Хмельницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 27-річному ексвійськовому призначено умовне покарання за незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї та боєприпасів. Тепер він наступні три роки сидітиме у в’язниці. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що засуджений, який нещодавно звільнився з військової служби в запас для догляду за батьком з інвалідністю, у березні цього року вирішив провідати колишніх побратимів.

У зоні бойових дій у Донецькій області знайшов 7 бойових осколкових гранат, «АК-74» та понад 3 тис військових боєприпасів до вогнепальної зброї.

Однак, замість того, щоб передати знахідку Збройним Силам України, чоловік вирішив їх залишити собі та намагався перевезти автомобілем до свого місця проживання у Жидачівському районі Львівської області.

Його затримали на блокпосту у Хмельницькому районі.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі умовно. Враховуючи суспільну небезпеку вчиненого злочину, прокурори звернулись до апеляційного суду.

Суд апеляційної інстанції повністю погодився з доводами прокурора про неможливість застосування до засудженого ст. 75 КК України. Таким чином, за скоєне він відбуватиме наступні 3 роки за ґратами.

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