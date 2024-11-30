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Деякі українці можуть отримати пенсію за шість місяців наперед

10:33, 30 листопада 2024
Пенсіонери, які вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати свою пенсію наперед.
Деякі українці можуть отримати пенсію за шість місяців наперед
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В Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на пенсію "авансом". Відповідно до українського законодавства, частина пенсіонерів може отримати пенсію за шість місяців вперед. Це стосується громадян, які вирішили переїхати на нове місце проживання. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Таку виплату можна оформити після подання відповідної заяви. Зарахування коштів розпочинається з місяця, наступного після місяця зняття з обліку за місцем проживання.

Для отримання грошей пенсіонери мають звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за своїм місцем проживання. При собі необхідно мати:

  • заяву, оформлену за встановленим зразком.
  • довідку про зняття з реєстрації місця проживання на території України.
  • документ, що підтверджує виїзд:
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відповідною відміткою про постійне проживання за межами України;
  • паспорт іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства.

Виплата пенсії здійснюється шляхом перерахування суми на поточний рахунок громадянина в одному з уповноважених банків. 

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