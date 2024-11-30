Некоторые украинцы могут получить пенсию за шесть месяцев вперед

В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на пенсию "авансом". Согласно украинскому законодательству, часть пенсионеров может получить пенсию за шесть месяцев вперед. Это касается граждан, решивших переехать на новое место жительства. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Такую выплату можно оформить после подачи заявления. Зачисление средств начинается с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.
Для получения денег пенсионеры должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по своему месту жительства. При себе необходимо иметь:
Выплата пенсии производится путем перечисления суммы на текущий счет гражданина в одном из уполномоченных банков.
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