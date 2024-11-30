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Некоторые украинцы могут получить пенсию за шесть месяцев вперед

10:33, 30 ноября 2024
Пенсионеры, решившие выехать за границу на постоянное место жительства, могут получить свою пенсию заранее.
Некоторые украинцы могут получить пенсию за шесть месяцев вперед
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В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на пенсию "авансом". Согласно украинскому законодательству, часть пенсионеров может получить пенсию за шесть месяцев вперед. Это касается граждан, решивших переехать на новое место жительства. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Такую выплату можно оформить после подачи заявления. Зачисление средств начинается с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

Для получения денег пенсионеры должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по своему месту жительства. При себе необходимо иметь:

  • заявление, оформленное по установленному образцу.
  • справку о снятии с регистрации места жительства на территории Украины.
  • документ, подтверждающий выезд:
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей отметкой о постоянном проживании за пределами Украины;
  • паспорт иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства.

Выплата пенсии производится путем перечисления суммы на текущий счет гражданина в одном из уполномоченных банков.

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