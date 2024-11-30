Что празднуют 30 ноября и какие памятные события произошли в этот день

В Украине празднуют День радиотехнических войск воздушных сил ВСУ.

В субботу, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск воздушных сил ВСУ. Этот праздник является чествованием военных специалистов, которые обеспечивают радиолокационную разведку, контроль воздушного пространства и информационную поддержку действий ВСУ.

Также 30 ноября – Международный день защиты информации. Целью этого дня является повышение осведомленности пользователей и организаций о важности защиты информации, внедрении мер безопасности и ответственного отношения к обработке данных.

Еще сегодня — День памяти всех жертв химической войны. Это международный памятный праздник, учрежденный Организацией по запрещению химического оружия в 2005 году. Этот день призван почтить память жертв химической войны.

Православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного.

Памятные события:

1900 - Немецкие инженеры запатентовали автомобиль с приводом на передние колеса;

1918 - Дания признала остров Исландию независимым и связанным с ней только личной унией. 17 июня 1944 года Исландия вышла из союза с Данией и была провозглашена республикой;

1936 - Пожар уничтожил уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 году для проведения I Всемирной выставки.

1968 - В Киеве открыли Республиканский дом композиторов;

1973 - XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла международную конвенцию о прекращении преступлений апартеида и наказании за него;

1996 - Создана Государственная таможенная служба Украины;

2002 - Основан Киевский независимый медиа-профсоюз;

2013 - Состоялся незаконный силовой разгон "Беркутом" Евромайдана, с целью очищения площади от участников стихийного протеста.

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