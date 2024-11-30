Украина просила партнеров вооружить 10 бригад ВСУ, но оснастили всего 2,5 бригады, — Зеленский о призывах снизить мобилизационный возраст

Страны-партнеры хотят, чтобы мы снизили призывной возраст, но проблема в вооружении — Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что партнеры хотят, чтобы Украина снизила возраст мобилизации. Но, по его словам, проблема Украины именно в оснащении своих военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве людей. Об этом заявил Президент в интервью британскому телеканалу Sky News.

Зеленский рассказал, что западные партнеры оснастили оружием только 2,5 бригады из 10 необходимых.

"Партнеры говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года потому, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", – пояснил Президент.

По словам Зеленского, так произошло из-за "какой-то бюрократии, каких-то решений".

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и т.д. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел насмерть без оружия?", - сказал Зеленский, добавив , что решения о количестве военнослужащих принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет.

Со временем советник Президента Дмитрий Литвин прокомментировал призыв Штатов снизить мобилизационный возраст.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что тема возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет поднимается на переговорах с международными партнерами, в том числе с США.

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