Україна просила партнерів озброїти 10 бригад ЗСУ, але оснастили лише 2,5 бригади, — Зеленський про заклики знизити мобілізаційний вік

Країни-партнери хочуть, щоб ми знизили призовний вік, але проблема в озброєнні, — Володимир Зеленський.

Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери хочуть, щоб Україна знизила вік мобілізації. Але, за його словами, проблема України полягає саме в оснащенні своїх військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості людей. Про це заявив Президент в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Зеленський розповів, що західні партнери оснастили зброєю тільки 2,5 бригади з 10 необхідних.

"Партнери говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади", - пояснив Президент.

За словами Зеленського, так сталося через "якусь бюрократію, якісь рішення".

"Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?", - сказав Зеленський, додавши, що рішення про кількість військовослужбовців ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років.

Згодом радник Президента Дмитро Литвин прокоментував заклик Штатів знизити мобілізаційний вік.

Речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що тема можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років порушується на переговорах з міжнародними партнерами, зокрема зі США.

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