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Чоловіка, який витер ноги об український прапор в Рівному, примусово лікуватимуть

09:38, 30 листопада 2024
Суд визначить строк лікування для чоловіка після інциденту з наругою над прапором.
Чоловіка, який витер ноги об український прапор в Рівному, примусово лікуватимуть
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Жителя Рівненського району, який витер ноги об український прапор, примусово лікуватимуть. Строк лікування 60-річному жителю села Малий Олексин визначатиме суд. 

Як повідомили у прокуратурі, чоловік приніс у центр Рівного прапор України, свідомо і зумисно кинув його на площі перед торгово-розважальним центром та почав витирати об нього ноги.

Правоохоронцям свої дії він пояснив тим, що не визнає синьо-жовтий стяг державним прапором.

Йому оголосили підозру у за фактом публічної наруги над прапором України.

Відповідно до висновку експерта чоловік на період інкримінованого йому кримінального правопорушення мав захворювання, відтак не усвідомлював свої дії, не міг передбачити їх наслідки та не міг керувати ними.

Згідно з висновками лікарів наразі його психічний стан не змінився, а відтак чоловік потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

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прокуратура

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