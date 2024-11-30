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Близько 45% «обмежено придатних» чоловіків після повторного огляду стали придатними

08:27, 30 листопада 2024
45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду отримали статус «придатний» — ЗМІ.
Близько 45% «обмежено придатних» чоловіків після повторного огляду стали придатними
Фото: Запорізька ОДА
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Близько 45% чоловіків, які раніше вважалися «обмежено придатними до військової служби», після повторного медичного огляду отримали статус придатності до служби. Інші 55% були визнані «непридатними». Про це повідомляє Громадське.

Видання пише, що значна частина громадян уже пройшла перекомісію, і їхні оновлені дані внесені до бази Оберіг.

Раніше ми писали, що за час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 вищого офіцера ЗСУ.

Також повідомляли, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК.

Крім цього, інформували, чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ.

Нагадаємо, у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

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військові війна ВЛК військова служба

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