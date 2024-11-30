Около 45% «ограниченно пригодных» мужчин после повторного осмотра стали пригодными

45% мужчин, ранее имевших статус «ограниченно пригодных к военной службе», после повторного осмотра получили статус «пригодный» — СМИ.

Около 45% мужчин, ранее считавшихся «ограниченно пригодными к военной службе», после повторного медицинского осмотра получили статус годности к службе. Остальные 55% были признаны «непригодными». Об этом сообщает Громадське.

Издание пишет, что значительная часть граждан уже прошла перекомиссию, и их обновленные данные внесены в базу Оберег.

Ранее мы писали, что за время полномасштабной войны по состоянию здоровья в запас уволили 41 высшего офицера ВСУ.

Также сообщали, в какой срок ограниченно пригодные украинцы должны повторно пройти ВЛК.

Кроме того, информировали, должны ли лица с инвалидностью проходить повторное медицинское освидетельствование и носить с собой военно-учетный документ.

Напомним, в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВВК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.