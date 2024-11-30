Практика судов
  1. В Украине

Мужчину, который вытер ноги об украинский флаг в Ровно, будут принудительно лечить

09:38, 30 ноября 2024
Суд определит срок лечения для мужчины после инцидента с надругательством над флагом.
Мужчину, который вытер ноги об украинский флаг в Ровно, будут принудительно лечить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителя Ровенского района, который вытер ноги об украинский флаг, будут принудительно лечить. Срок лечения 60-летнему жителю села Малый Алексин будет определять суд.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина принес в центр Ровно флаг Украины, сознательно и намеренно бросил его на площади перед торгово-развлекательным центром и стал вытирать ноги.

Правоохранителям свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтое знамя государственным флагом.

Ему объявили подозрение по факту публичного надругательства над флагом Украины.

Согласно заключению эксперта, мужчина на период инкриминируемого ему уголовного правонарушения имел заболевание, следовательно не осознавал свои действия, не мог предусмотреть их последствия и не мог управлять ими.

Согласно выводам врачей, его психическое состояние не изменилось, поэтому мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения

Правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря – кто и как будет платить военный сбор и другие налоги

«Судебно-юридическая газета» проанализировала закон о повышении налогов в подписанной Президентом редакции.

Высший совет правосудия назначил 21 дисциплинарного инспектора – список инспекторов и кто и как за них голосовал

Дисциплинарными инспекторами Службы дисциплинарных инспекторов ВСП назначены помощники судей, адвокаты, ученые, представители НАПК и НАБУ, а также сотрудники Высшего совета правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду