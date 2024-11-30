Мужчину, который вытер ноги об украинский флаг в Ровно, будут принудительно лечить

Суд определит срок лечения для мужчины после инцидента с надругательством над флагом.

Жителя Ровенского района, который вытер ноги об украинский флаг, будут принудительно лечить. Срок лечения 60-летнему жителю села Малый Алексин будет определять суд.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина принес в центр Ровно флаг Украины, сознательно и намеренно бросил его на площади перед торгово-развлекательным центром и стал вытирать ноги.

Правоохранителям свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтое знамя государственным флагом.

Ему объявили подозрение по факту публичного надругательства над флагом Украины.

Согласно заключению эксперта, мужчина на период инкриминируемого ему уголовного правонарушения имел заболевание, следовательно не осознавал свои действия, не мог предусмотреть их последствия и не мог управлять ими.

Согласно выводам врачей, его психическое состояние не изменилось, поэтому мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.

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