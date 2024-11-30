Що святкують 30 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні святкують День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ

У суботу, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ. Це свято є вшануванням військових спеціалістів, які забезпечують радіолокаційну розвідку, контроль повітряного простору та інформаційну підтримку дій Повітряних Сил України.

Також 30 листопада Міжнародний день захисту інформації. Мета цього дня — підвищення обізнаності користувачів і організацій про важливість захисту інформації, впровадження заходів безпеки та відповідального ставлення до обробки даних.

Ще сьогодні — День пам’яті всіх жертв хімічної війни. Це міжнародне пам’ятне свято, засноване Організацією із заборони хімічної зброї 2005 року. Цей день покликаний вшанувати пам’ять жертв хімічної війни.

Православна церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозваного.

Пам’ятні події:

1900 - Німецькі інженери запатентували автомобіль із приводом на передні колеса;

1918 - Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею тільки особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла з союзу з Данією і була проголошена республікою;

1936 - Пожежа знищила унікальний Кришталевий палац у Лондоні, який побудували 1851 року для проведення I Всесвітньої виставки.

1968 - У Києві відкрили Республіканський будинок композиторів;

1973 - XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду і покарання за нього;

1996 - Створено Державну митну службу України;

2002 - Засновано Київську незалежну медіа-профспілку;

2013 - Відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

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