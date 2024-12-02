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Укрзализныця на время меняет ряд маршрутов поездов

10:16, 2 декабря 2024
Перевозчик сообщил о временных измениях в движении поездов на Буковине.
Укрзализныця на время меняет ряд маршрутов поездов
Источник фото: УЗ
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АО «Укрзализныця» временно изменит маршруты ряда поездов из-за ремонтных работ на участке Коломыя – Черновцы. Об этом сообщили в перевозчика.

«С 17 по 20 декабря железнодорожники будут проводить важные ремонтные работы на участке Коломыя – Черновцы. Эти работы временно повлияют на маршрут следования некоторых пассажирских и пригородных поездов», - говорится в сообщении.

Что изменится

Пассажирские поезда, которые в период с 16 по 19 декабря будут следовать до станции Ивано-Франковск как конечной:

  • № 7/8 Киев – Черновцы;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы;
  • № 145/146 Харьков – Черновцы (по дням курсирования);
  • № 115/116 Запорожье – Черновцы (по дням курсирования).

В соответствии с 17 по 20 декабря эти поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

Отменены пригородные поезда:

  • № 6470/6469 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;
  • № 6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;
  • № 6473/6474 Черновцы – Вадул-Сирет – Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.

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Киев Одесса Харьков Запорожье Ивано-Франковск Коломыя Черновцы Укрзализныця

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