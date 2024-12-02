Укрзализныця на время меняет ряд маршрутов поездов

АО «Укрзализныця» временно изменит маршруты ряда поездов из-за ремонтных работ на участке Коломыя – Черновцы. Об этом сообщили в перевозчика.
«С 17 по 20 декабря железнодорожники будут проводить важные ремонтные работы на участке Коломыя – Черновцы. Эти работы временно повлияют на маршрут следования некоторых пассажирских и пригородных поездов», - говорится в сообщении.
Что изменится
Пассажирские поезда, которые в период с 16 по 19 декабря будут следовать до станции Ивано-Франковск как конечной:
В соответствии с 17 по 20 декабря эти поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.
Отменены пригородные поезда:
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