Укрзалізниця на деякий час змінює низку маршрутів потягів

Перевізник повідомив про тимчасові зміни в русі поїздів на Буковині.

Джерело фото: УЗ

АТ «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів через ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці. Про це повідомили у перевізника.

«З 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на дільниці Коломия — Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських та приміських поїздів», - йдеться у повідомленні.

Що зміниться

Пасажирські поїзди, які в період з 16 по 19 грудня прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 145/146 Харків — Чернівці (по днях курсування);

№ 115/116 Запоріжжя — Чернівці (по днях курсування).

Відповідно з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Скасовані приміські поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці — Коломия — Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня.

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