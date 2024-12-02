Укрзалізниця на деякий час змінює низку маршрутів потягів

АТ «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів через ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці. Про це повідомили у перевізника.
«З 17 по 20 грудня залізничники проводитимуть важливі ремонтні роботи на дільниці Коломия — Чернівці. Ці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських та приміських поїздів», - йдеться у повідомленні.
Що зміниться
Пасажирські поїзди, які в період з 16 по 19 грудня прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:
Відповідно з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.
Скасовані приміські поїзди:
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