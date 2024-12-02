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Финансовые потребности судебной власти в 2025 году будут удовлетворены почти на 61% — ГСА

07:30, 2 декабря 2024
Заработная плата работников аппаратов судов существенно не изменится по сравнению с 2024 годом, увеличение зарплаты ожидается в аппаратах апелляционных судов.
Финансовые потребности судебной власти в 2025 году будут удовлетворены почти на 61% — ГСА
Источник фото: Судебная власть
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Государственная судебная администрация сообщила, что ожидает судебную власть в финансовом плане в 2025 году.

Как рассказал и. о. обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура, рассчитывать на существенное улучшение финансового положения судебной власти в следующем году в целом пока не приходится.

Напомним, что 28 ноября 2024 года Президент подписал Закон о Государственном бюджете Украины на 2025 год. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», он содержит «новеллу» – для судей судов первой инстанции предусмотрены ежемесячные доплаты в размере 10,5 тыс. гривен. Однако чтобы указанные выплаты стали реальностью, Верховная Рада еще должна принять отдельный закон.

Как сообщил Максим Пампура, финансовые потребности судебной власти в 2025 году будут удовлетворены на 60,9% от реальной потребности (в 2024 году – на 60,5%).

При этом напомним, что еще летом предполагалось обеспечение финансовых потребностей судебной власти в 2025 году на уровне 56,5% от потребности.

По данным ГСА, бюджет судебной власти на 2025 год составляет 22 млрд. 095,3 млн. грн. (в 2024 году – 20 млрд. 601,2 млн. грн.). При этом реальные финансовые потребности судебной власти составляют 36 миллиардов 278,3 млн. грн.

Потребность фонда оплаты труда будет удовлетворена в следующем году на 69,4% (16 млрд. 764,4 млн. гривен при необходимости в 24 млрд. 146,5 млн. грн.).

Начисление на оплату труда в 2025 году составляет 3 млрд. 118,1 млн. грн., тогда как потребность – 4 млрд. 697 млн. грн. То есть финансовая потребность в начислениях на оплату труда будет удовлетворена только на 66,4%.

Ориентировочный средний размер заработной платы работников аппаратов судов, по прогнозам ГСА, в 2025 году составит 23 717 гривен (в 2024 году – 22 495 гривен).

В частности, ожидается такой средний размер заработной платы работников аппаратов судов:

местные общие суды – 19 473 грн. (в 2024 году – 19 175 грн.)

местные административные суды23 762 грн. (в 2024 году – 22 886 грн.)

местные хозяйственные суды24 037 грн. (в 2024 году – 23 487 грн.)

апелляционные общие суды25 153 грн. (в 2024 году – 23 015 грн.)

апелляционные административные суды24 520 грн. (в 2024 году – 23 704 грн.)

апелляционные хозяйственные суды25 361 грн. (в 2024 году – 22 704 грн.)

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд ГСА бюджет

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