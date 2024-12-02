Фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені майже на 61% — ДСА

Заробітна плата працівників апаратів судів суттєво не зміниться у порівнянні з 2024 роком, збільшення зарплати очікується в апаратах апеляційних судів.

Джерело фото: Судова влада

Державна судова адміністрація повідомила, що очікує судову владу у фінансовому плані у 2025 році.

Як розповів в. о. обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура, суттєвого покращення фінансового становища судової влади у наступному році в цілому поки що не передбачається.

Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року Президент підписав Закон про Державний бюджет України на 2025 рік. Як повідомляла «Судово-юридична газета», він містить «новелу» - для суддів судів першої інстанції передбачені щомісячні доплати у розмірі 10,5 тис. гривень. Однак щоб зазначені виплати стали реальністю, Верховна Рада ще має ухвалити окремий закон.

Як повідомив Максим Пампура, фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені на 60,9% від реальної потреби (у 2024 році – на 60,5%).

При цьому, нагадаємо, що ще влітку передбачалося забезпечення фінансових потреб судової влади у 2025 році лише на рівні 56,5% від потреби.

За даними ДСА, бюджет судової влади на 2025 рік складає 22 млрд. 095,3 млн. грн. (у 2024 році – 20 млрд. 601,2 млн. грн.). При цьому реальні фінансові потреби судової влади складають 36 млрд. 278,3 млн. грн.

Потреба фонду оплати праці буде задоволена у наступному році на 69,4% (16 млрд. 764,4 млн. гривень при потребі у 24 млрд. 146,5 млн. грн.).

Нарахування на оплату праці у 2025 році складають 3 млрд. 118,1 млн. грн., тоді як потреба – 4 млрд. 697 млн. грн. Тобто, фінансова потреба у нарахуваннях на оплату праці буде задоволена лише на 66,4%.

Орієнтовний середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів, за прогнозами ДСА, у 2025 році складатиме 23 717 гривень (у 2024 році – 22 495 гривень).

Зокрема, очікується, такий середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів:

місцеві загальні суди – 19 473 грн. (у 2024 році – 19 175 грн.)

місцеві адміністративні суди – 23 762 грн. (у 2024 році – 22 886 грн.)

місцеві господарські суди – 24 037 грн. (у 2024 році – 23 487 грн.)

апеляційні загальні суди – 25 153 грн. (у 2024 році – 23 015 грн.)

апеляційні адміністративні суди – 24 520 грн. (у 2024 році – 23 704 грн.)

апеляційні господарські суди – 25 361 грн. (у 2024 році – 22 704 грн.)

Автор: В’ячеслав Хрипун

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