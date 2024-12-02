Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені майже на 61% — ДСА

07:30, 2 грудня 2024
Заробітна плата працівників апаратів судів суттєво не зміниться у порівнянні з 2024 роком, збільшення зарплати очікується в апаратах апеляційних судів.
Фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені майже на 61% — ДСА
Джерело фото: Судова влада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація повідомила, що очікує судову владу у фінансовому плані у 2025 році.

Як розповів в. о. обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура, суттєвого покращення фінансового становища судової влади у наступному році в цілому поки що не передбачається.

Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року Президент підписав Закон про Державний бюджет України на 2025 рік. Як повідомляла «Судово-юридична газета», він містить «новелу» - для суддів судів першої інстанції передбачені щомісячні доплати у розмірі 10,5 тис. гривень. Однак щоб зазначені виплати стали реальністю, Верховна Рада ще має ухвалити окремий закон.

Як повідомив Максим Пампура, фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені на 60,9% від реальної потреби (у 2024 році – на 60,5%).

При цьому, нагадаємо, що ще влітку передбачалося забезпечення фінансових потреб судової влади у 2025 році лише на рівні 56,5% від потреби.

За даними ДСА, бюджет судової влади на 2025 рік складає 22 млрд. 095,3 млн. грн. (у 2024 році – 20 млрд. 601,2 млн. грн.). При цьому реальні фінансові потреби судової влади складають 36 млрд. 278,3 млн. грн.

Потреба фонду оплати праці буде задоволена у наступному році на 69,4% (16 млрд. 764,4 млн. гривень при потребі у 24 млрд. 146,5 млн. грн.).

Нарахування на оплату праці у 2025 році складають 3 млрд. 118,1 млн. грн., тоді як потреба – 4 млрд. 697 млн. грн. Тобто, фінансова потреба у нарахуваннях на оплату праці буде задоволена лише на 66,4%.

Орієнтовний середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів, за прогнозами ДСА, у 2025 році складатиме 23 717 гривень (у 2024 році – 22 495 гривень).

Зокрема, очікується, такий середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів:

місцеві загальні суди19 473 грн. (у 2024 році – 19 175 грн.)

місцеві адміністративні суди23 762 грн. (у 2024 році – 22 886 грн.)

місцеві господарські суди24 037 грн. (у 2024 році – 23 487 грн.)

апеляційні загальні суди25 153 грн. (у 2024 році – 23 015 грн.)

апеляційні адміністративні суди24 520 грн. (у 2024 році – 23 704 грн.)

апеляційні господарські суди25 361 грн. (у 2024 році – 22 704 грн.)

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДСА бюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовець не став стріляти по бронетехніці противника та отримав штраф

Рішення суду оператор ПТРК не оскаржував.

Справи стосовно державного регулювання медіа пропонують доручити розглядати новому Вищому адміністративному суду

Законопроект про створення Вищого адміністративного суду передбачає, що справи стосовно державного регулювання медіа будуть розглядатися у новому вищому спецсуді.

Фінансові потреби судової влади у 2025 році будуть задоволені майже на 61% — ДСА

Заробітна плата працівників апаратів судів суттєво не зміниться у порівнянні з 2024 роком, збільшення зарплати очікується в апаратах апеляційних судів.

Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду