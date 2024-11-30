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На Київщині чоловік вбив матір сокирою – йому загрожує до 15 років ув’язнення

07:18, 30 листопада 2024
Чоловік зізнався у вбивстві своєї матері.
На Київщині чоловік вбив матір сокирою – йому загрожує до 15 років ув’язнення
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В Обухівському районі Київської області місцевий житель під час сімейного конфлікту вбив свою 64-річну матір сокирою. Про це повідомила поліція Київщини.

43-річний чоловік сам зателефонував правоохоронцям і зізнався у скоєному. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та патрульна поліція. У будинку виявили тіло жінки з множинними травмами голови, які стали смертельними.

За даними слідства, під час сварки з матір’ю підозрюваний схопив сокиру і наніс жертві кілька ударів.

Чоловіка затримали, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Наразі триває досудове розслідування. У разі доведення провини підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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