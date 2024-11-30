Чоловік організував переправлення військовозабов’язаного до Білорусі — зловмиснику обрали запобіжний захід

Фігурант за 1000 доларів розробив для військовозабов’язаного план незаконного переправлення через держкордон поза встановленими пунктами пропуску до Білорусі.

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Правоохоронці викрили жителя міста Славутич, який організував переправлення військовозабов’язаного до Білорусі. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Встановлено, що чоловік за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів розробив для військовозабов’язаного план незаконного переправлення через держкордон поза встановленими пунктами пропуску до Білорусі.

Під час листування він завчасно попередив юнака про необхідність придбання спеціального спорядження для плавання.

Перевіривши відсутність патрулів працівників ТЦК й поліції, підозрюваний зустрів «клієнта» на залізничному вокзалі, після чого вони одразу вирушили до місця перетину державного кордону.

Чоловік запевняв, що такий спосіб переправлення є безпечним та ефективним, також він надавав поради щодо перепливання річки.

Діставшись опівночі до прилеглої лінії державного кордону поруч з річкою, зловмисник дав юнакові вказівку готуватися та вдягати спорядження для плавання, розповіли у прокуратурі.

Під час спроби переправлення підозрюваного було затримано працівниками правоохоронного органу.

За клопотанням прокурора зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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