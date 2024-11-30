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Мужчина организовал переправку военнообязанного в Беларусь — злоумышленнику избрали меру пресечения

07:00, 30 ноября 2024
Фигурант за 1000 долларов разработал для военнообязанного план незаконной переправки через госграницу вне установленных пунктов пропуска в Беларусь.
Мужчина организовал переправку военнообязанного в Беларусь — злоумышленнику избрали меру пресечения
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Правоохранители разоблачили жителя города Славутич, организовавшего переправку военнообязанного в Беларусь. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что мужчина за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов разработал для военнообязанного план незаконной переправки через госграницу вне установленных пунктов пропуска в Беларусь.

Во время переписки он заранее предупредил юношу о необходимости приобретения специального снаряжения для плавания.

Проверив отсутствие патрулей работников ТЦК и полиции, подозреваемый встретил «клиента» на железнодорожном вокзале, после чего они отправились к месту пересечения государственной границы.

Мужчина уверял, что такой способ переправки безопасен и эффективным, также он давал советы по переплыву реки.

Добравшись до полуночи до близлежащей линии государственной границы рядом с рекой, злоумышленник дал юноше указание готовиться и надевать снаряжение для плавания, рассказали в прокуратуре.

При попытке переправки подозреваемый был задержан работниками правоохранительного органа.

По ходатайству прокурора злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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прокуратура Чернигов

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