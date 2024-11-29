Пограничники задержали мужчину, который сквозь кустарники пробирался в Польшу

Нарушитель решил попасть в Польшу незаконно и сквозь кустарники направился в направлении реки Западный Буг.

Пограничники неподалеку от «Ягодина» задержали мужчину, который сквозь кустарники пробирался в Польшу. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Молодого человека, двигавшегося в сторону госграницы, обнаружил пограничный наряд отдела «Ровно».

Нарушителем оказался 20-летний житель Луцка.

Пограничники выяснили, что парень попытался выехать за границу через пункт пропуска «Ягодин» Однако, из-за отсутствия законных оснований для пересечения госграницы, инспекторы отказали ему в пропуске. Тогда волынянин решил попасть в Польшу незаконно и сквозь кустарники направился в направлении реки Западный Буг, разделяющей страны.

Мужчину доставили в пограничное подразделение и составили в отношении него административные документы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Степень наказания определит суд.

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