Прикордонники затримали чоловіка, який крізь чагарники пробирався до Польщі

Порушник вирішив потрапити до Польщі у незаконний спосіб та крізь чагарники подався у напрямку річки Західний Буг.

Прикордонники неподалік «Ягодина» затримали чоловіка, який крізь чагарники пробирався до Польщі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Молодика, котрий рухався в бік держкордону, виявив прикордонний наряд відділу «Рівне».

Порушником виявився 20-річний мешканець Луцька.

Прикордонники з'ясували, що хлопець спробував виїхати за кордон через пункт пропуску «Ягодин». Однак, через відсутність законних підстав для перетину держрубежу, інспектори відмовили йому у пропуску. Тоді волинянин вирішив потрапити до Польщі у незаконний спосіб та крізь чагарники подався у напрямку річки Західний Буг, яка розділяє країни.

Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.