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Прикордонники затримали чоловіка, який крізь чагарники пробирався до Польщі

23:59, 29 листопада 2024
Порушник вирішив потрапити до Польщі у незаконний спосіб та крізь чагарники подався у напрямку річки Західний Буг.
Прикордонники затримали чоловіка, який крізь чагарники пробирався до Польщі
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Прикордонники неподалік «Ягодина» затримали чоловіка, який крізь чагарники пробирався до Польщі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Молодика, котрий рухався в бік держкордону, виявив прикордонний наряд відділу «Рівне».

Порушником виявився 20-річний мешканець Луцька.

Прикордонники з'ясували, що хлопець спробував виїхати за кордон через пункт пропуску «Ягодин». Однак, через відсутність законних підстав для перетину держрубежу, інспектори відмовили йому у пропуску. Тоді волинянин вирішив потрапити до Польщі у незаконний спосіб та крізь чагарники подався у напрямку річки Західний Буг, яка розділяє країни.

Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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