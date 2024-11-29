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Суд рекомендував притягнути до відповідальності адвокатку обвинуваченого у вбивстві, яка понад 15 разів не прибувала на засідання

17:38, 29 листопада 2024
Клопотання про відкладення направлялись стороною захисту на електронну пошту суду напередодні або в день проведення засідання.
Суд рекомендував притягнути до відповідальності адвокатку обвинуваченого у вбивстві, яка понад 15 разів не прибувала на засідання
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
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Центральний районний суд Миколаєва рекомендував притягнути до відповідальності адвокатку, чий клієнт обвинувачується у вбивстві, за порушення Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Про це повідомляє пресслужба суду. 

В провадженні суду знаходиться справа  за обвинуваченням 32-річного чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України та 25-річних чоловіка та дівчини, обвинувачених за ч.4 ст.187 КК України. Усі троє є мешканцями Одеси.

Вони обвинувачуються у розбійному нападі, а 32-річний чоловік також і у вбивстві 35-річної жінки, з якою він познайомився у соціальній мережі. Подія мала місце вночі 01.08.2018 року на узбережжі р.Інгул в районі вул. 2-га Набережна в м.Миколаєві.

Як повідомили в суді, захисник обвинуваченого в вбивстві неодноразово, понад 15 разів, не прибувала у судові засідання, внаслідок чого вони відкладались. Водночас, клопотання про відкладення направлялись стороною захисту на електронну пошту суду напередодні або в день проведення засідання. Разом з тим, її клієнт перебуває під вартою з 04.08.2018 року.

Також 26 листопада остання вчергове не з’явилась в судове засідання, час та дата проведення якого, було погоджено з нею безпосередньо. Про причини неявки остання не повідомила. Прокурором було заявлено клопотання про порушення судом перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Одеської області питання про притягнення захисника до відповідальності.

Заслухавши думки учасників процесу, колегія суддів розцінила поведінку захисника, як зловживання своїми процесуальними правами, а також, як спосіб затягування строків розгляду справи.

За такого, колегія суддів постановила повідомити КДКА в Одеській області про наявність в діях зазначеної захисника ознак дисциплінарного проступку, у зв’язку з порушенням нею Правил адвокатської етики та вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», запропонувати Комісії відкрити дисциплінарне провадження та притягнути останню до відповідальності.

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