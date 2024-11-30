На Киевщине мужчина убил мать топором – ему грозит до 15 лет заключения

Мужчина признался в убийстве своей матери.

В Обуховском районе Киевской области местный житель во время семейного конфликта убил свою 64-летнюю мать топором. Об этом сообщила полиция Киевской области.

43-летний мужчина сам позвонил правоохранителям и признался в содеянном. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и патрульная полиция. В доме обнаружили тело женщины с множественными травмами головы, которые стали смертельными.

По данным следствия, во время ссоры с матерью подозреваемый схватил топор и нанес жертве несколько ударов.

Мужчину задержали, его поместили в изолятор временного содержания. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Сейчас продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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