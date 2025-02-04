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В Чехии бобры за 2 дня построили дамбу, которую власти согласовывали 7 лет и хотели выделить $1,2 млн, видео

10:18, 4 февраля 2025
Грызуны не использовали никакую проектную документацию и сделали все абсолютно бесплатно.
В Чехии бобры за 2 дня построили дамбу, которую власти согласовывали 7 лет и хотели выделить $1,2 млн, видео
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В Чехии на территории ландшафта Брды бобры реализовали готовившийся годами проект восстановления земель. Об этом сообщает чешский телеканал CT24.

Так, грызуны бобры за два дня построили плотину, которую местные власти согласовывали семь лет.

Построенные животными дамбы позволили местности снова стать илистой, сэкономив при этом до 30 миллионов крон (1,2 млн долларов).

Сообщается, что бобры построили несколько плотин и вернули местности, где планировалось строительство, ее природный водно-болотный характер.

Местная администрация уже имела разрешение на ревитализацию этой территории, но животные сделали все гораздо быстрее и без дополнительных затрат.

Кроме того, бобры выбрали для возведения плотин идеальное место – дренажный канал, который военные построили на бывшем полигоне для осушения территории. Еще в 2018 году власти планировали восстановить реку Клабаву, но теперь эти работы больше не нужны.

«Военные и государственные леса, а также Влтавское водное управление вели дискуссии о проектах и ​​праве собственности на землю, а бобер просто опередил их. Это позволило сэкономить по сегодняшним ценам целых 30 миллионов крон», — отметил глава администрации заповедника Богумил Фишер.

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Чехия

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