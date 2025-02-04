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У Чехії бобри за 2 дні побудували греблю, яку влада погоджувала 7 років та хотіла виділити $1,2 млн, відео

10:18, 4 лютого 2025
Гризуни не використали жодної проектної документації і зробили все абсолютно безкоштовно.
У Чехії бобри за 2 дні побудували греблю, яку влада погоджувала 7 років та хотіла виділити $1,2 млн, відео
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У Чехії на території ландшафту Брди бобри реалізували проект відновлення земель, який готувався роками. Про це повідомляє чеський телеканал CT24.

Так, гризуни бобри за два дні побудували греблю, яку місцева влада погоджувала сім років.

Збудовані тваринами дамби дозволили місцевості знову стати мулистою, заощадивши при цьому до 30 мільйонів крон (1,2 млн доларів).

Повідомляється, що бобри звели декілька гребель та повернули місцевості, де планувалося будівництво, її природний водно-болотний характер.

Місцева адміністрація вже мала дозвіл на ревіталізацію цієї території, але тварини зробили все значно швидше та без додаткових витрат.

Крім того, бобри вибрали для зведення гребель ідеальне місце – дренажний канал, який військові збудували на колишньому полігоні для осушення території. Ще у 2018 році влада планувала відновити річку Клабаву, але тепер ці роботи більше не потрібні.

«Військові та державні ліси, а також Влтавське водне управління вели дискусії щодо проєктів та права власності на землю, а бобер просто випередив їх. Це дозволило заощадити — за сьогоднішніми цінами — цілих 30 мільйонів крон», — зазначив голова адміністрації заповідника Богуміл Фішер.

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Чехія

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