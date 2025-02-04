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США відновили постачання зброї Україні після короткої паузи, — Reuters

08:30, 4 лютого 2025
Поставки американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, а потім відновилися на вихідних, коли адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києвa.
США відновили постачання зброї Україні після короткої паузи, — Reuters
Фото: defence-ua.com
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США ненадовго призупиняли Поставки американської зброї в Україну, однак згодом вони були відновлені на тлі дискусій адміністрації Дональда Трампа щодо політики стосовно Києва. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Агентство вказує, що поставки зброї США до України після невеликої паузи були відновлені минулими вихідними після того, як Білий дім відмовився від початкової оцінки щодо «припинення всієї допомоги» Україні.

За даними джерел, в адміністрації Дональда Трампа існують угруповання, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю з американських запасів.

Невідомо, чи буде Білий дім офіційно визнавати паузу і подальше відновлення поставок американської зброї, зауважує Reuters.

Як відомо, з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США не оголошували жодних пакетів військової допомоги.

Водночас передбачалось, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, продовжуватимуться в наступні тижні та місяці через відставання у виконанні.

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США зброя Україна Дональд Трамп війна

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