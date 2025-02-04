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США возобновили поставки оружия Украине после короткой паузы, — Reuters

08:30, 4 февраля 2025
Поставки американского оружия в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, а затем возобновились на выходных, когда администрация Трампа обсуждала свою политику по Киеву.
США возобновили поставки оружия Украине после короткой паузы, — Reuters
Фото: defence-ua.com
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США ненадолго приостанавливали поставки американского оружия в Украину, однако впоследствии они были возобновлены на фоне дискуссий администрации Дональда Трампа о политике в отношении Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство указывает, что поставки оружия США в Украину после небольшой паузы были возобновлены в минувшие выходные после того, как Белый дом отказался от первоначальной оценки «прекращения всей помощи» Украине.

По данным источников, в администрации Дональда Трампа существуют группировки, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой мере США должны продолжать помогать Украине оружием из американских запасов.

Неизвестно, будет ли Белый дом официально признавать паузу и последующее возобновление поставок американского оружия, отмечает Reuters.

Как известно, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США не объявляли никаких пакетов военной помощи.

В то же время предполагалось, что предыдущие поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в следующие недели и месяцы из-за отставания в исполнении.

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США оружие Украина Дональд Трамп война

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