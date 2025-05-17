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Стала известна профессия, которую не сможет заменить искусственный интеллект — и она стремительно набирает популярность

15:23, 17 мая 2025
Искусственный интеллект уже вытесняет специалистов во многих областях, но эта профессия остается недостижимой для алгоритмов.
Стала известна профессия, которую не сможет заменить искусственный интеллект — и она стремительно набирает популярность
Фото: unsplash
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Пока в одних отраслях сотрудники теряют работу из-за развития искусственного интеллекта, в других — наоборот: спрос стремительно растёт. Один из самых ярких примеров — специалисты по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Об этом сообщает Think Stewartville.

В США эта сфера переживает настоящий бум, и всё указывает на то, что это только начало.

Похожие тенденции наблюдаются и в Европе, особенно во Франции. В некоторых странах лишь недавно начали массово устанавливать климатические системы.

В то время как офисные работники, операторы, копирайтеры и даже программисты уже сталкиваются с конкуренцией со стороны искусственного интеллекта, HVAC-специалисты могут быть спокойны: их работу невозможно выполнить удалённо или «прописать кодом». Это физический, технический и практический труд, который требует человеческого подхода, опыта, быстрого реагирования и присутствия на месте.

Для того чтобы начать карьеру в этой сфере, не нужно учиться в университете четыре года. Многие проходят сертификационный курс за несколько месяцев и сразу идут на практику.

Что касается оплаты труда, то монтажники и сервисные специалисты по климатическим системам зарабатывают хорошие деньги — конкретные суммы зависят от страны или даже города, но практически всегда превышают средний уровень.

Почему растёт спрос

Климат меняется. Лето становится всё жарче, а зимы — всё менее предсказуемыми. Люди хотят комфорта в любое время года.

Рост цен на энергию. Все стремятся перейти на энергоэффективные системы, и для этого нужны профессионалы.

Новостройки. Новые жилые и коммерческие здания требуют установки климатического оборудования.

Ремонт старых домов. В старом жилье необходимо менять устаревшие системы — и это стабильный фронт работы для специалистов.

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искусственный интеллект технологии ИИ

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