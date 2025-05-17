Стала відома професія, яку не зможе замінити штучний інтелект — і вона стрімко набирає популярності

Штучний інтелект уже витісняє фахівців у багатьох сферах, але ця професія залишається недосяжною для алгоритмів.

Фото: unsplash

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Поки в одних галузях працівники втрачають роботу через розвиток штучного інтелекту, в інших — навпаки: попит зростає. Один із найяскравіших прикладів — техніки з обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC). Про це повідомляє Think Stewartville.

У США ця сфера переживає справжній бум, і все вказує на те, що це лише початок.

Подібні тенденції спостерігаються в Європі, зокрема у Франції. У деяких країнах лише починають масово встановлювати кліматичні системи.

У той час як офісні працівники, оператори, копірайтери й навіть програмісти вже стикаються з конкуренцією з боку штучного інтелекту, HVAC-фахівці можуть бути спокійні: їхню роботу неможливо виконати дистанційно або «написати кодом». Це фізична, технічна, практична праця, яка вимагає людського підходу, досвіду, швидкого вирішення проблем і роботи на місці.

Для того, щоб увійти в професію, не треба чотири роки навчання в університеті. Багато хто проходить сертифікаційний курс за кілька місяців і відразу йде на практику.

Що ж стосується оплати праці, то монтажники систем клімат-контролю заробляють непогані гроші - конкретні суми залежать від країни чи навіть міста, але завжди це вище середнього рівня.

Чому попит зростає

Клімат змінюється. Літо стає спекотнішим, зими — непередбачуваними. Люди хочуть комфорт у будь-яку пору року.

Зростання цін на енергію. Всі прагнуть перейти на енергоефективні системи, а для цього потрібні фахівці.

Новобудови. Нове житло й бізнес-приміщення потребують установки кліматичних систем.

Ремонт старих будинків. У старих будівлях потрібна заміна обладнання, і це постійна робота для техніків.

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